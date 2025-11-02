Московская пенсионерка отдала мошенникам 28 миллионов за замену ключа от домофона

Телефонные мошенники обманом заставили московскую пенсионерку передать им 28 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По ее данным, злоумышленники позвонили женщине и рассказали о необходимости заменить кодировку ключей от домофонов в ее доме. Под этим предлогом преступники попросили ее сказать код из СМС.

Пожилой женщине стала названивать еще одна соучастница преступной схемы, притворяющаяся сотрудницей Роскомнадзора. Мошенница сообщила пенсионерке о взломе аккаунта на «Госуслугах» и оформлении доверенности на постороннее лицо.

В результате лжеправоохранители убедили свою жертву передать все свои сбережения курьеру якобы для декларирования.

«Пенсионерка упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысяч евро в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала подельнику аферистов», — отметили в прокуратуре.

Обман раскрылся, когда пенсионерка обратилась в банк, чтобы снять деньги. Полиция задержала одного из подозреваемых, суд отправил его под стражу.

Ранее МВД предупредило, что мошенники часто используют схему с голосованием за детей в конкурсе. Злоумышленники убеждают жертв перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой.