Мингосуправления Подмосковья предупредило о новой схеме обмана выпускников

Телефонные афесты нашли новый способ выманивать конфиденциальные данные у выпускников школ. В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья сообщили, что злоумышленники представляются сотрудниками образовательных учреждений и заявляют о «проблемах с выдачей аттестата».

Аферисты убеждают выпускников, что без предоставления кода из SMS, документы о полученном образовании не будут выданы. Однако важно помнить — ни школы, ни государственные организации никогда не запрашивают такие данные по телефону.

Специалисты призывают быть предельно осторожными и не поддаваться на уловки мошенников. Если поступает подозрительный звонок, лучше сразу прервать разговор, не сообщать никому пароли или персональные данные, а для проверки информации связаться с классным руководителем или администрацией школы.

Для повышения цифровой грамотности Мингосуправления Подмосковья советует изучить и распространить среди близких памятку «Доступно о телефонных мошенниках», которая поможет распознавать подобные схемы и избегать потери денег или доступа к личным аккаунтам.