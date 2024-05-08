В МВД рассказали об условиях пребывания украинцев в России | 360°

Общество 08 мая 2024, 19:45 В МВД рассказали об условиях пребывания украинцев в России МВД: украинцы могут находиться в России после ряда процедур РИА «Новости»

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Украинцы могут находиться в России без ограничения срока пребывания и работать после того, как пройдут дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, эти же условия касаются и тех, у кого ранее было гражданство Донецкой или Луганской народных республик. После прохождения перечисленных процедур территориальные органы МВД выдадут документ, оформленный на бланке установленного образца «Зеленая карта».

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Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз при наличии внутреннего паспорта.

Украинцы могут пересекать границу России, если предъявят заграничный паспорт, дипломатический или служебный документ, а также удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна.