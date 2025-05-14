В МВД рассказали, когда россиянам нужно оформлять регистрацию при переезде

Россияне при переезде внутри региона могут не регистрироваться по новому адресу

Россиянам не обязательно регистрироваться по новому адресу при переезде, если это произошло в рамках одного региона. Об этом сообщило МВД России.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — процитировало заявление министерства РИА «Новости».

При этом временная регистрация по новому месту жительства обязательна, если человек планирует жить в другом городе более чем 90 дней.

Ранее стало известно, что некоторым иностранцам могут отказать в регистрации брака, если их внесут в реестр контролируемых лиц МВД. В список попадут те мигранты, которые незаконно находятся в стране. Они должны или получить правовое основание для проживания в России, или уехать.