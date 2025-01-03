Некоторым иностранцам запретят жениться в России

Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят вступать в брак в России

Работники российских ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранным гражданам, если их внесут в реестр контролируемых лиц МВД. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минюста.

Реестр начнет работу 5 февраля. В него попадут иностранные граждане и незаконно пребывающие в стране, подлежащие высылке.

Такие мигранты должны получить правовое основание для проживания в России, либо уехать. В реестр внесут, в частности, иностранцев с истекшим сроком временного пребывания, кому ранее уже запрещали въезд в страну, а также тех, кто совершал преступление.

После внесения лица в реестр контролируемых МВД получит возможность установить его местонахождение и отслеживать по геолокации. Таким людям запрещается вступать в брак, управлять транспортом, регистрировать недвижимость и пользоваться банками.

Ранее мигрантов обязали сдавать биометрию на въезде в Россию с 30 июня.