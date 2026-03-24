В МВД рассказали, как не стать жертвой вербовщиков

Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах, не просят «поучаствовать в операции», передать ценности или что-то поджечь. Об этом предупредили в пресс-службе управления МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Если неизвестные представляются сотрудниками госоргана, нужно прекратить разговор и перезвонить по номеру с официального сайта. Если «полицейские» дают указания — предложить решить вопрос при личной встрече в отделении.

Обо всех подозрительных звонках стоит сообщить близким, чтобы снизить давление.

При первых подозрениях не стоит поддаваться панике и эмоциям — мошенники специально создают стресс. Ни в коем случае нельзя совершать противоправных действий, даже если угрожают уголовным делом, обещают вознаграждение или говорят, что это «спецоперация».

Номер телефона, переписку и детали разговора нужно сохранить, а затем обратиться в полицию по номеру 102 или 112 и написать заявление. В МВД подчеркнули: проверять любую информацию из неизвестных источников — обязательно.​​​​​​

Накануне в Кабардино-Балкарии задержали двух подростков за попытку собрать взрывчатку по указке украинских вербовщиков.