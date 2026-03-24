Подростков из Кабардино-Балкарии поймали при попытке собрать бомбу по указке ВСУ

В Кабардино-Балкарии задержали двух подростков 15 и 17 лет с деталями для взрывного устройства. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, юношей завербовали украинские кураторы.

По версии следствия, в марте подростки вступили в переписку с украинским вербовщиком. Он дал им инструкции и сказал купить все нужное.

Парни планировали собрать бомбу на съемной квартире, но их задержали по дороге. Сделать взрывчатку они не успели.

Следователи считают, что подростков завербовали через мессенджер.



Против задержанных возбудили уголовное дело о покушении на изготовление бомбы по предварительному сговору. По ходатайству следователя суд отправил подростков под стражу.

СК призвал родителей внимательнее следить за детьми: в интернете подростков часто подбивают на преступления, объясняя это «игрой» или «важным делом». В ведомстве порекомендовали взрослым вовремя объяснять, чем это грозит.​​​​​

Ранее в Уфе ФСБ задержала 15-летнего подростка, который собирался устроить теракт в храме по заданию украинских кураторов.