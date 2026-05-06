В МВД раскрыли схему обмана родственников бойцов СВО

В МВД рассказали об обмане родственников бойцов СВО по схеме «переезд чата»

Аферисты придумали новую схему обмана родных бойцов спецоперации, выманивая доступ к аккаунтам под предлогом «переезда чата» из-за технических проблем. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД.

Мошенники используют группы в мессенджерах, где родственники ищут не выходящих на связь участников специальной операции. Затем они сбрасывают ссылку для якобы перехода в другой чат.

Однако ссылка на самом деле ведет в бот, где у родственников просят ввести номер телефона и СМС-код. Затем аферисты получают доступ к аккаунтам жертв.

В МВД отметили, что такие сообщества находятся у противника в зоне повышенного внимания. Нередко пользователи самостоятельно раскрывают чувствительную информацию, публикуя детали службы, фотографии или персональные данные.

