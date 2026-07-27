В МВД раскрыли схему хищения аккаунта в Telegram через фальшивое обновление

Мошенники начали распространять вредоносную программу для кражи аккаунтов в Telegram без пароля и СМС-подтверждения. Об этом предупредила пресс-служба киберполиции МВД России.

По данным ведомства, вирус маскируется под «Обновление телеметрии Windows».

«После запуска на компьютере он похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения», — пояснили в ведомстве.

Файл может попасть на устройство при загрузке из непроверенных источников.

В МВД рекомендуют устанавливать программы только с официальных сайтов, не открывать подозрительные ссылки и вложения, регулярно обновлять антивирус. Также следует периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с «забытой» в банкомате картой.