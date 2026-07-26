Мошенники придумали способ обмана россиян с «забытой» в банкомате картой

МВД предупредило о схеме обмана с «забытой» в банкомате картой

Мошенники стали использовать схему обмана якобы с забытой в банкомате картой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством», — предупредили правоохранители.

По их словам, после этого появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и просит «решить вопрос на месте».

Также в МВД отметили, что еще одним «трендом» стал звонок от лжесотрудника банка, который сообщает о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за якобы подозрений в дропперстве.

В Красноярском крае аферисты вынудили 76-летнего пенсионера из Железногорска передать им 8,5 миллиона рублей и приказали ему лечь на рельсы.