В МВД раскрыли, почему нельзя тратить поступившие на карту деньги от незнакомцев

МВД: трата поступивших на карту денег от незнакомца может обернуться судом

Если на банковскую карту поступили денежные средства от незнакомца, то тратить их нельзя. Такие действия могут расценить как неосновательное обогащение, сообщил ТАСС после ознакомления с материалами МВД России.

В ведомстве объяснили, что расходование поступивших от неизвестных отправителей средств могут признать неосновательным обогащением. Это повлечет для человека обязанность вернуть деньги, а также возместить возможные судебные издержки.

В МВД рекомендовали, что после получения перевода от незнакомца следует сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся. Кредитная организация сама свяжется с отправителем и проведет все необходимые операции.

Ранее главред IT-издания Runet Владимир Зыков предупреждал, что нельзя возвращать переводы по реквизитам от незнакомцев. Аферисты посредством схемы обратного перевода убеждают человека самостоятельно перечислять деньги на «безопасный счет».