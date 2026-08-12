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В МВД раскрыли, почему нельзя тратить поступившие на карту деньги от незнакомцев

МВД: трата поступивших на карту денег от незнакомца может обернуться судом

Фото: РИА «Новости»

Если на банковскую карту поступили денежные средства от незнакомца, то тратить их нельзя. Такие действия могут расценить как неосновательное обогащение, сообщил ТАСС после ознакомления с материалами МВД России.

В ведомстве объяснили, что расходование поступивших от неизвестных отправителей средств могут признать неосновательным обогащением. Это повлечет для человека обязанность вернуть деньги, а также возместить возможные судебные издержки.

В МВД рекомендовали, что после получения перевода от незнакомца следует сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся. Кредитная организация сама свяжется с отправителем и проведет все необходимые операции.

Ранее главред IT-издания Runet Владимир Зыков предупреждал, что нельзя возвращать переводы по реквизитам от незнакомцев. Аферисты посредством схемы обратного перевода убеждают человека самостоятельно перечислять деньги на «безопасный счет».

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