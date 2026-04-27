IT-эксперт Зыков призвал не возвращать по реквизитам переводы от незнакомцев

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал в беседе с RT , что основная цель мошенников в схеме обратного перевода — убедить человека самостоятельно перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Специалист дал рекомендации, как действовать, если на карту неожиданно пришел перевод от незнакомца.

«Главное — не трогать эти деньги и не возвращать их „вручную“ по реквизитам, которые пришлют в сообщении. Даже если пишут „я ошибся, верните срочно“, это может быть частью схемы», — предупредил эксперт.

По его словам, сначала необходимо проверить в официальном приложении банка, действительно ли деньги поступили. Затем следует связаться с финансовым учреждением и передать сведения о неизвестном переводе.