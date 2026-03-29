В МВД раскрыли, по каким фразам можно распознать телефонных аферистов

Мошенники продолжают искать лазейки, чтобы получить доступ к персональным данным и счетам россиян. Об этом в телеграм-канале предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«„Срочно меняем ваш электронный медицинский полис“, „на вас оформляется кредит“, „планируете продлевать договор на вашу SIM-карту“, „надо уточнить ЕМИАС для диспансеризации“. Все эти „арии мошенников“ — повод просто положить трубку и прекратить разговор!» — сказала она.

По ее словам, следует запомнить главные правила, чтобы обезопасить себя и свои сбережения. Не стоит тратить время на сомнительные беседы с незнакомцами, кем бы они не представились. Аферисты пойдут на все, чтобы добиться своего, включая психологические приемы, многочасовые уговоры и грубое запугивание.

Она добавила, что не существует так называемых безопасных счетов, поэтому не переводите деньги на счета третьих лиц. Нельзя диктовать коды из СМС ни при каких условиях, чтобы не дать аферистам доступ в вашу жизнь.

Ранее в МВД призвали владельцев iPhone обновить iOS из-за угрозы взлома.