Мошенники стали пугать россиян кражей биометрических данных

Мошенники сначала пытаются во время обычного телефонного звонка разговорить потенциальную жертву, а потом связываются с ней от имени вымышленного центра цифровой безопасности и заявляют о якобы имевшемся взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с использованием биометрических данных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Т-Банк.

Аферист связывается с жертвой и утверждает, что согласно информации центра, во время одного из прошлых звонков посторонние якобы записали голос клиента, с помощью нейросетей создали новые речевые шаблоны и преодолели защиту госпортала.

Потом человеку поступает звонок якобы из финансового учреждения или правоохранительных органов — мошенники могут выдавать себя за работников Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга.

«Жертве заявляют, что неизвестные уже попытались вывести деньги, однако операцию приостановили. Чтобы спасти сбережения, важно временно отправить их на „защищенный“ счет. На самом деле этот счет мошенников», — заявили в Т-Банке.

