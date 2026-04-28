В МВД рассказали, откуда звонят большинство мошенников

Большинство мошенников звонят с Украины и из стран Юго-Восточной Азии

Основная масса звонков от телефонных мошенников поступает с территории Украины и из государств Юго-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в беседе с РИА «Новости» .

«Основной поток звонков от телефонных мошенников зафиксирован с Украины. Также фиксируются звонки из Юго-Восточной Азии — с острова Бали (Индонезия), Таиланда, Камбоджи», — сказал эксперт.

Он отметил, что почти все мошеннические колл-центры находятся под управлением кураторов из Украины.

Ранее главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков заявил, что главная цель аферистов в схеме обратного перевода — убедить жертву самостоятельно отправить деньги на «безопасный счет». Он отметил, что пришедшую сумму лучше не трогать и не возвращать «вручную» по реквизитам в сообщении. Даже если там напишут «я ошибся, верните срочно». Сведения о неизвестном переводе следует передать финансовому учреждению.