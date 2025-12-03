Общественник Ярошенко предложил запретить выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет

Общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с предложением пересмотреть действующие нормы законодательства в сфере дорожного движения в связи с ростом числа ДТП, участниками которых становятся пожилые водители. Об этом сообщил « Абзац ».

Эксперт высказался за введение ограничений на получение водительских удостоверений лицами старше 65 лет.

«С возрастом у водителей снижается скорость реакции, ухудшается периферическое зрение, снижается способность к быстрой оценке дорожной ситуации», — объяснил позицию общественник.

По его совам, усугубляют ситуацию различные хронические заболевания, среди которых — сахарный диабет, гипертония, проблемы с суставами и позвоночником. Как отметил специалист, такое состояние не позволяет здраво оценить дорожную ситуацию.