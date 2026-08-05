В МВД посоветовали использовать виртуальную карту при онлайн-покупках

Использование виртуальной карты повышает безопасность онлайн-покупок, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Сообщение опубликовали в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

Правоохранители напомнили, что реквизиты подобных карт не привязаны к главному счету напрямую. Если они попадут на мошеннический сайт, злоумышленники не получат доступ к основным накоплениям.

Если не хранить на виртуальной карте деньги постоянно, она защитит от онлайн-сервисов, скрыто оформляющих платные подписки с автоматическим продлением.

Такую карту можно открыть в приложении банка за пару минут и так же быстро закрыть, если она скомпрометирована.

Ранее Банк России опубликовал данные, согласно которым во втором квартале 2026 года количество мошеннических операций через банкоматы выросло в 76 раз по сравнению с прошлым годом.