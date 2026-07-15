В МВД пообещали аннулировать штрафы, полученные из-за очередей на АЗС

МВД будет отменять штрафы, полученные водителями в процессе ожидания на заправках, но для этого нужно подать соответствующее заявление. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк .

Она уточнила, что речь идет о штрафах за нарушение правил стоянки и остановки, выписанных водителям, вынужденным стоять в очередях в Саратовской области. Эти региональные комплексы фиксации ПДД перестали функционировать с 1 июля по инициативе местного управления Госавтоинспекции.

«По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — заявила Волк.

По ее словам, для аннулирования такого штрафа нужно подать заявление.