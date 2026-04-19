В МВД перечислили самые популярные фразы мошенников при разговоре с подростками

МВД: мошенники в разговоре с подростками часто просят провести обыск по видео

Телефонные мошенники в разговоре с подростками часто упоминают обыски по видео и угрожают уголовной ответственностью. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он напомнил, что фразу «ты должен провести дома видеообыск» говорят только аферисты.

«Ни один следователь никогда не попросит гражданина показать квартиру по видео», — подчеркнул представитель МВД.

По его словам, преступники часто оказывают давление на подростка угрозами уголовной ответственности. Чтобы напугать собеседника, мошенники используют фразу «мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину».

Также они могут требовать назвать код из СМС, отправить фотографии без одежды или назвать персональные данные, чтобы использовать это для шантажа.

Ранее эксперт Александр Лунев рекомендовал родителям развивать у детей критическое мышление. Мошенники стали чаще действовать на доверие и эмоции ребенка.