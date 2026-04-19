Родителям дали совет, как уберечь ребенка от мошенников в интернете

Лунев: для защиты от мошенников нужно развивать у детей критическое мышление

Для защиты от мошеннических схем на основе социальной инженерии нужно развивать критическое мышление у ребенка. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал руководитель группы обучения информационной безопасности компании «Яндекс» Александр Лунев.

Злоумышленники все чаще переходят к точечным атакам, где главная мишень — доверие и эмоции ребенка. Мошенники обращаются к нему от имени авторитетных структур, игровых сообществ или друзей, создавая иллюзию знакомого источника.

Родителям важно научить ребенка подвергать сомнению любую неожиданную просьбу, особенно связанную с секретностью или срочностью. Современные системы родительского контроля могут ограничивать доступ к нежелательным сайтам, но не способны проанализировать содержание личной переписки в мессенджерах.

«Родительский контроль и антивирусы — это базовая гигиена, как мытье рук перед едой. Но если ребенок не умеет распознавать угрозу там, где техника бессильна, он остается уязвимым», — объяснил Лунев.

Развитие критического мышления не требует специальных знаний, достаточно регулярно обсуждать с ребенком ситуации из интернета.

В МВД также призвали родителей чаще разговаривать с детьми о рисках столкнуться с мошенничеством. В ведомстве назвали несколько распространенных схем, которые используют мошенники, чтобы втянуть подростков в противоправные действия.