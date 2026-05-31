В МВД перечислили, какие данные не нужно размещать в открытом доступе
Не следует размещать в открытом доступе или передавать незнакомым людям домашний и рабочий адрес, номера телефонов, маршруты передвижения и информацию о родственниках. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщило РИА «Новости».
В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут использовать личную информацию для создания цифрового портрета жертвы и последующей мошеннической атаки.
Россиянам порекомендовали беречь от посторонних глаз паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН, полисов медицинского страхования, логины и пароли от учетных записей различных сервисов. Нельзя сообщать неизвестным людям коды из СМС-сообщений и пуш-уведомлений.
Ранее юристы рассказали о новой мошеннической схеме. Выпускникам и их родителям предлагают за деньги исправить результаты экзаменов.