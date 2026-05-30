Мошенники стали предлагать школьникам платную пересдачу экзаменов

Мошенники начали предлагать выпускникам и их родителям платное «исправление» результатов экзаменов. О новой схеме рассказал «РИА Новости» руководитель юридической компании Голендяев и партнеры, член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов», — сказал он.

Аферисты выходят на связь. После публикации результатов экзаменов мошенники обещают через «своих людей» в региональных комиссиях повысить баллы или организовать пересдачу. За такие услуги требуют деньги.

Юрист отметил, что схема стала особенно распространенной на фоне появления поддельных апелляционных документов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта ранее сообщила РИА «Новости», что в интернете появились объявления о продаже ответов к ОГЭ и ЕГЭ 2026 года.