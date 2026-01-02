В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»

Для выманивания кода авторизации на портале «Госуслуги» мошенники используют определенные фразы, знание которых позволит не стать жертвой аферы и заранее распознать обман. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что в большинстве случаев многокомпонентные атаки начинаются с имитации взлома аккаунта и выманивания кода авторизации. Наиболее часто мошенники используют фразу от лица службы доставки «Вам посылка. Нужно подтвердить личность, чтобы мы могли ее доставить».

Выступая от лица коммунальных служб, аферисты зачастую говорят следующее: «Мы меняем в подъезде домофон. Чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

В МВД добавили, что в схемах обмана злоумышленники нередко используют фразу «Мы из правоохранительных органов, службы безопасности банка, прокуратуры».

«Если вы слышите любую из фраз — прекращайте общение. Ни одна из организаций не запрашивает коды из СМС. Никому и никогда их не сообщайте», — предупредили в ведомстве.

