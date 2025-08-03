В МВД назвали мессенджеры, лидирующие по количеству преступлений

МВД: Telegram и WhatsApp лидируют по числу совершенных киберпреступлений

Лидерами по числу киберпреступлений стали мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом утверждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Цифры говорят сами за себя: за последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313», — говорится в сообщении.

Для сравнения правоохранители привели статистку по социальным сетям. Во «ВКонтакте» количество обманов достигло 19, а в «Одноклассниках» удалось провернуть лишь один.

Уточняется, что в мессенджере МАХ противоправных инцидентов не зафиксировали.

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