Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с лжевоенкомами

МВД сообщило о новой схеме мошенников под видом работников военкомата

Мошенники начали применять новую схему для завладения аккаунтами «Госуслуг» под видом сотрудников военкомата. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по борьбе с киберпреступностью.

В ведомстве рассказали, что сначала поступает звонок с незнакомого номера. Звонящий представляется сотрудником военкомата и говорит о необходимости уточнения данных воинского учета.

Причиной уточнения данных аферист называет актуализацию сведений в связи с началом работы Реестра электронных повесток.

«Для этих целей людей просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету „Госуслуг“», — предупредили в пресс-службе.

В МВД напомнили, что Единый реестр воинского учета не требует дополнительных проверок или кодов подтверждения.

«Если от вас требуют сообщить код из СМС, сразу же прекращайте разговор», — заключили в ведомстве.

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