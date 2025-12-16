Киберэксперт Горячев предупредил о популярности схемы обмана с блокировкой карты
В последние недели активизировалась новая схема телефонного мошенничества. Подробнее рассказал менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев в беседе с RT.
Как пояснил эксперт, мошенники добиваются блокировки карты через банк, используя минимум персональных данных жертвы. Преступники заявляют о потере телефона, и карта блокируется по стандартной процедуре безопасности.
Затем мошенники связываются с владельцем счета и разыгрывают сценарии срочной угрозы. Они могут говорить о блокировке карт и сим-карт всей семьи или проблемах с доступом к счетам.
По словам Горячева, основная опасность возникает во время дальнейшего общения. В этот момент человека вынуждают раскрыть данные или совершить финансовые операции.