В МВД назвали число высланных из России иностранцев с начала 2024 года

Волк: с начала года из России выслали более 30 тыс. иностранцев

С начала 2024 года из России выслали более 30 тысяч иностранцев, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом в своем Telegram заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Помимо этого, полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан. Это на 55% больше, чем год назад, указала она.

Также Волк привела и другие данные по итогам первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

За неделю ее проведения правоохранители пресекли более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции. За пределы России депортировали и выдворили в административном порядке около девяти тысяч иностранцев.

Кроме того, за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев полицейские привлекли к административной ответственности более шести тысяч работодателей.

«Принято решение о неразрешении въезда в страну свыше 11 тысячам иностранных граждан», — подчеркнула Волк.

Также правоохранители установили более 150 лиц, которые находились в розыске.