В МВД напомнили способы создания надежных паролей в Сети

МВД России: главное — не использовать один и тот же пароль на разных сервисах

Россиянам перечислили способы создания запоминающихся и сложных паролей для аккаунтов и интернет-сервисов. Рекомендации в телеграм-канале опубликовало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Специалисты подчеркнули, что пароль будет надежным и запоминающимся, если опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику.

Большинство пользователей по-прежнему выбирают предсказуемые пароли: имена, фамилии, клички домашних животных и даты рождения. Проблема в том, что такие комбинации легко угадать и их первыми проверяют при подборе.

Полицейские посоветовали собирать пароль из несвязанных слов. Лучше всего работают странные сочетания. Например, не «Kot2024», а что-то вроде «ЧашкаОкеанЛампа17».

Надежный пароль не обязательно должен состоять из хаотичных символов. Практичнее взять необычную фразу, которая вызывает яркий образ.

Для особо важных аккаунтов можно применять личный способ кодирования. Специалисты советуют брать понятную фразу и преобразовывать ее по собственному правилу — менять раскладку клавиатуры или делать заглавной каждую третью букву.

«Главное — не использовать один и тот же пароль на разных сервисах и не строить его на том, что можно узнать о вас из открытых источников или соцсетей», — сообщили эксперты.

Важно сохранять и личную бдительность — не использовать при создании паролей сведения, которые доступны в социальных сетях, и внимательно относиться к контенту. Например, в преддверии Пасхи активизировались мошенники, которые рассылают фишинговые открытки.