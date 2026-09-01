В МВД Казахстана заявили, что вопрос о плате за въезд в страну остается открытым

Окончательное решение о том, будет ли въезд в Казахстан по электронному разрешению платным, еще не принято. Об этом сообщило МВД республики на государственном портале «Открытые НПА» в ответ на комментарии к проекту документа.

«Вопрос платности остается открытым», - написал представитель ведомства.

Он пояснил, что детали обнародуют после введения в действие новых правил въезда в страну. Сейчас проект документа находится на антикоррупционной экспертизе.

Кроме того, сейчас в правила вносят поправки, условия и детали въезда не до конца определены, добавили в МВД.

Проект документа опубликовали 31 июля. Он предусматривает обязательное получение иностранцами, включая россиян, платного электронного разрешения на въезд через цифровую платформу QazETA.

С 1 ноября новый порядок начнет действовать для пассажиров международных авиарейсов, затем поэтапно для других категорий.