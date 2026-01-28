В Мурманской области отменили режим ЧС

В Мурманской области сняли режим ЧС, который ранее объявили из-за повреждения на ЛЭП. При этом режим повышенной готовности продолжает действовать, заявил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале .

«Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор», — написал он.

Глава региона добавил, что электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановили в полном объеме. Осталось выполнить только отдельные настройки, диспетчерские службы работают в усиленном формате. В ближайшее время полностью восстановят уличное освещение.

В некоторых учебных заведениях продолжат вести занятия дистанционно. Это связано с дополнительной подготовкой к полноценной работе. Также обычное расписание возобновляет городской транспорт, он будет ходить по привычным маршрутам.