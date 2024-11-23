Житель Мурманска выставил на продажу места в бомбоубежищах с провиантом

В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище с запасом продуктов, воды и средств личной гигиены в расчете на 45 дней пребывания. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас» .

Объявление появилось на «Авито», но после огласки исчезло с сайта. Предприимчивый мужчина предложил арендовать за 60 тысяч рублей гарантированное место в бомбоубежище в Октябрьском районе с застеленной кроватью, средствами гигиены, запасами воды и еды на 45 дней, а также продуктовым магазином.

Площадь укрытия составит 200 квадратных метров, в нем поселятся не больше 30 человек. Автор объявления указал адрес — улица Академика Книповича, 47. Там находится пятиэтажный четырехподъездный кирпичный дом 1969 года постройки.

Настоящие бомбоубежища создадут в Ленинградской области. Власти решили изымать и ремонтировать для этого углубленные подвалы.