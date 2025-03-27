В Москву пришла «автомобильная» весна

В столице наступила «автомобильная» весна, когда среднесуточная температура воздуха превысила плюс пять градусов. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«Можно менять зимнюю авторезину на летнюю», — отметил специалист.

По словам метеоролога, в течение дня 27 марта в зоне атмосферного фронта будут наблюдаться окклюзии, будет облачная погода и кратковременный дождь. Ожидается выпадение осадков объемом около трех литров воды на метр площади.

Температура после полудня поднимется до плюс шести — плюс девяти градусов. Ветер будет достигать восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что 2025 год может стать одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Это связано с глобальным потеплением.