Синоптик допустил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории наблюдений

Синоптик Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории

Текущий год может войти в пятерку самых теплых в истории наблюдений. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов», — добавил он.

По его словам, этот процесс пока не удалось стабилизировать. Температура океана тоже остается очень высокой. Его деятельный слой, соприкасающийся с атмосферой, хорошо прогрелся. Передаваемое тепло океанов способствует повышению температуры воздуха, подчеркнул Вильфанд.

Точно сказать, какое именно место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет во второй его половине.

Климатические изменения пока не оказывают серьезного влияния на здоровье населения Земли. Однако к исследованиям на эту тему следует относиться с осторожностью, заявил врач-пульмонолог Александр Пальман.