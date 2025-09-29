В Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления

Новый рекорд атмосферного давления зафиксировали в Москве 29 сентября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В этот же день в 2021 году максимальное значение за весь период наблюдений составляло 1019 гектопаскалей (764,25 миллиметра ртутного столба), напомнил специалист.

«Сейчас рекорд преодолен, он составил 1019,3 гектопаскаля (764,47 миллиметра ртутного столба)», — добавил Вильфанд.

По его словам, нельзя с уверенностью сказать, что показатель давления продолжит увеличиваться. Но рекорд в любом случае есть, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам старое бабье лето. С 29 сентября температура воздуха в столице поднимется на один-два градуса выше климатической нормы.