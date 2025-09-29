Синоптик Тишковец рассказал, что с 29 сентября в Москву придет старое бабье лето

По словам синоптика, с 29 сентября в Москву придет старое бабье лето, но с нюансами. «В большей степени старое бабье лето — это золотая осень с минимальной вероятностью осадков, но с достаточно большим количеством облаков, потому что слоистых облаков становится все больше», — отметил Евгений Тишковец.

Метеоролог добавил, что область высокого атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины. «Опять же в середине дня в субботу и воскресенье температура воздуха может нагреться до +10…+15 градусов за счет солнца. Октябрь будет близкий к тем параметрам, несмотря на небольшие вариации атмосферы, которые положены в это время года. И, конечно же, никакой зимы пока на горизонте я не будет, никакого первого снега ожидать не стоит», — заключил специалист.