В Москве водители-курьеры на подработке получат почти 60 тысяч рублей в месяц

В России сохраняется спрос на должность водителя-курьера, в Москве на этой позиции можно в среднем заработать почти 60 тысяч рублей в месяц в качестве подработки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследования «Авито Подработки».

«У московских исполнителей сохраняется ровная динамика интереса, с приростом на 21% год к году, тогда как среднее предлагаемое вознаграждение составило 58 647 рублей в месяц», — заявили представители сервиса.

В Санкт-Петербурге за год заинтересованность соискателей выросла на 75%, а средний уровень предлагаемой оплаты достиг 30 192 рублей в месяц.

При этом в некоторых регионах спрос на подработку водителем-курьером за год вырос почти в два раза и более. Например, в Марий Эл число желающих увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а средняя предлагаемая зарплата превысила 44 тысячи рублей.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила, что подростки могут заработать от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Им доступны вакансии в общепите, курьерская доставка, продажа товаров, организация мероприятий и промоакций.