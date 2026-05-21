Эксперт SuperJob Голованова рассказала, что подростки могут заработать от 30 до 60 тысяч рублей в месяц

Подросткам часто доступны такие вакансии, как работа в общепите, продажа товаров, курьерская доставка, организация промоакций и мероприятий. Среди популярных предложений для молодых соискателей — позиции продавцов, кассиров, операторов колл-центров, а также сборщиков заказов и помощников в заведениях общественного питания, рассказала ИА НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Она также привела примеры доходов для подростков в различных регионах.

«В Москве на позиции официанта можно заработать девять тысяч рублей в день, садовник-озеленитель может заработать от 70 тысяч рублей в месяц. В Тамбове и Орле сейчас есть вакансии для школьников на позиции курьера — три тысячи рублей в день», — поделилась Голованова.

Среди других предложений для школьников она назвала вакансии упаковщика, культурного организатора и организатора мероприятий с доходами от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Например, в Геленджике популярны вакансии стажеров-помощников повара, где можно зарабатывать до 34 тысяч рублей в месяц.

По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, подросток может зарабатывать 50–60 тысяч рублей, если будет работать по шесть-семь часов четыре дня в неделю.