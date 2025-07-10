В Москве в парке Победы пройдет инклюзивный турнир по киберспорту «Мир танков»

Московский инклюзивный турнир «Мир танков» и «БПЛА-фиджитал» пройдет 12 июля в парке Победы. Киберспортивное мероприятие приурочено к годовщине одного из крупнейших в военной истории танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году и 80-летию победы, рассказали организаторы.

«Мы, как некоммерческая организация, заинтересованная в развитии молодежи, киберспорта, стараемся каждый год напоминать и проводить для молодежи данные мероприятия», — отметила президент АНО «Уникальный мир» София Жорова.

В киберсоревнованиях примут участие дети, подростки, молодежь с инвалидностью, а также участники СВО. Участников ждет турнир по кибертанкам, гонки дронов, экспозиции реальной боевой техники, демонстрации исторических документов, эксклюзивный показ архивных фильмов. Развлекать гостей мероприятия будут концертом с песнями военных лет.

Интересно

АНО «Уникальный мир» реализует проект «Кибервселенная равных возможностей» в рамках гранта мэра Москвы.

Во время мероприятия выступят депутаты, руководители профильных министерств и федераций, также планируется телемост с Арменией и Киргизией.

Время проведения турнира с 12:30 до 15:30.

Ранее Минспорта России разработало новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Для получения квалификации спортсменам нужно будет подтвердить уровень своей физической подготовки.

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