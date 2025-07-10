В Москве в парке Победы пройдет инклюзивный турнир по киберспорту «Мир танков»

Московский инклюзивный турнир «Мир танков» и «БПЛА-фиджитал» пройдет 12 июля в парке Победы . Киберспортивное мероприятие приурочено к годовщине одного из крупнейших в военной истории танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году и 80-летию победы, рассказали организаторы.

«Мы, как некоммерческая организация, заинтересованная в развитии молодежи, киберспорта, стараемся каждый год напоминать и проводить для молодежи данные мероприятия», — отметила президент АНО «Уникальный мир» София Жорова.

В киберсоревнованиях примут участие дети, подростки, молодежь с инвалидностью, а также участники СВО. Участников ждет турнир по кибертанкам, гонки дронов, экспозиции реальной боевой техники, демонстрации исторических документов, эксклюзивный показ архивных фильмов. Развлекать гостей мероприятия будут концертом с песнями военных лет.