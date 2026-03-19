В Москве в четверг пообещали температурную аномалию

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг воздух прогреется до 13 градусов тепла

В четверг в столице столбики термометров могут подняться до +13 градусов, осадков не будет. Об этом в телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве воздух прогреется до +10…+13 градусов, что для марта является температурной аномалией», — заявил он.

Также Тишковец уточнил, что ветер будет северо-восточным, 1-6 метров в секунду. Давление начнет снижаться, и вечером барометры остановятся на отметке 749 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится, влажность - 81%.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что высота сугробов в столице в районе базовой метеостанции ВДНХ снизилась еще на один сантиметр — с 30 до 29. По словам синоптика, снег или земля набухли, впитав большое количество влаги.