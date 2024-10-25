В Москве ужесточат контроль за мигрантами

Электронные удостоверения для иностранных граждан начнут выдавать в Москве с 2025 года. Документы будут содержать полную актуальную информацию об их владельцах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в беседе ТАСС .

В рамках эксперимента на основе федерального закона для мигрантов введут электронные паспорта. Эти удостоверения будут включать данные о времени приезда, биометрической информации, месте работы, регистрации и других деталях.

По словам Собянина, при проведении рейдов у полиции будет доступ к специальным считывающим устройствам, позволяющим проверять информацию из удостоверений. Основное внимание в проверках уделят именно этим электронным документам. Если у полицейского возникнут сомнения по поводу действительности удостоверения, он обязан будет принять меры в отношении мигранта.

«Отфиксировав у себя на гаджете историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима», — пояснил Собянин.

Мэр столицы также сообщил о планах ввести биометрический контроль для прибывающих иностранцев без виз в рамках эксперимента на Московском авиационном узле с 2025 года. После прилета в Москву они будут проходить процедуру фотографирования и снятия отпечатков пальцев.

Для реализации инициативы уже приняли федеральный закон, а правительство рассматривает постановление, позволяющее совместно с ФСБ, пограничной службой и МВД проводить эксперимент.

Собянин добавил, что создание базы биометрических данных для всех приезжающих в Россию поможет существенно повысить раскрываемость преступлений.