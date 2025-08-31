В Москве суд признал дискриминацией отказ сдавать жилье цыганам

Столичный суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам или только славянам. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на официальные документы.

Согласно материалам суда, в Сети разместили объявления о сдаче квартиры, в тексте которых нашли признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам. На это указывали фразы: «Сдам <…> только для мусульман! Цыгане не звоните!», «Только для славян».

В решении суда подчеркнули, что такие требования являются нарушением законодательства о противодействии дискриминации. Таким образом, иск прокурора был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области в экспериментальном порядке введут обязательную регистрацию для мигрантов по местонахождению через мобильное приложение. Также иностранцев обяжут сдавать биометрию.