Контроль за мигрантами и борьба с мошенниками. Как новые законы изменят жизнь россиян

Вводящие комплекс мер по борьбе с мошенниками и усиление контроля за приезжающими иностранцами законы начнут действовать в России с 1 сентября. Подробности о нововведениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX .

Начиная с осени для оформляющих кредиты на суммы от 50 тысяч до 200 тысяч рублей россиян начнет действовать период охлаждения. Это означает, что средства заемщик получит только через четыре часа. Если сумма кредита выше 200 тысяч рублей, то деньги перечислят через 48 часов.

Мера предназначена для защиты россиян, которых займы заставили оформить мошенники. Так у пострадавших появится время, чтобы отменить получение кредита.

Еще одним способом предотвращения кражи средств станет возможность назначения уполномоченных для подтверждения переводов и получения наличных.

Также с 1 сентября россияне получат право на оформление самозапрета на выдачу кредита через МФЦ.

Силовикам станет проще ловить мошенников, потому что с началом осени банки обяжут предоставлять им данные по операциям и счетам без судебного разрешения.

Также ограничат мошенников, которые навязывают россиянам дополнительные платные услуги. Речь идет об автоматическом согласии, когда при покупке товара покупателю заодно прописывают гарантию магазина, которую он не просил.

В России усилят контроль и за мигрантами.

«В частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию», — заявил Володин.

В Москве и Московской области в экспериментальном режиме введут обязательную регистрацию для мигрантов по местонахождению через мобильное приложение, а также обязательный сбор биометрии. В пресс-службе Минцифры России предупредили, что иностранцы, которые откажутся ее сдать, не смогут пользоваться мобильной связью. За отключение номеров мигрантов ответственными назначили операторов.