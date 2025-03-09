В Москве старт онлайн-викторины о промышленности приурочили к 8 Марта

В рамках проекта «Открой#Моспром» стартовала онлайн-викторина о столичной промышленности, приуроченная к Международному женскому дню. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Проект „Открой#Моспром регулярно проводит полюбившиеся жителям столицы викторины о промышленности города. На этот раз интеллектуальная игра посвящена Международному женскому дню“, — пояснил Анатолий Гарбузов.

Игра уже доступна на официальном сайте проекта и в мини-приложении Контакта «Открытая промышленность». Онлайн-викторина продолжится до 16 марта.

Он обратил внимание, что знатокам предстоит дать правильные ответы на 12 тематических вопросов о московских фабриках легкой, пищевой и ювелирной отраслей. Победителей онлайн-викторины выберут случайным образом 18 марта. Занять призовые места есть шанс у тех, кто правильно ответит минимум на 10 вопросов

Например, участники игры должны догадаться, скорлупой какого ореха столичный завод шлифует ювелирные изделия или правильно назвать аромат московской парфюмерной фабрики связанный с героем поэмы Роберта Рождественского. Также среди вопросов — название шоколада, символизирующего 2025 год.

Результаты викторины будут размещены на официальном сайте «Открой#Моспром». Победители получат призы от столичного производителя «Фаберлик».