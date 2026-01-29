В Москве снова взлетели цены на такси из-за снегопада

ТАСС: в Москве цены на такси выросли до 3,5 раза из-за снегопада

На фоне мощного снегопада в Москве стоимость поездки на такси на некоторых маршрутах выросла в 3,5 раза. Об этом сообщил ТАСС .

В приложении такси говорится, что заказов значительно больше, чем свободных машин. Поэтому водитель может ехать к месту дольше обычного.

Повышение цен в основном коснулось маршрутов в сторону центра столицы, тогда как в обратном направлении стоимость осталось примерно на том же уровне.

В пресс-службе «Яндекс Такси» объяснили, что в непогоду тарифы на поездки остаются прежними, но включается повышающий коэффициент из-за высокого спроса.

«Сегодня утром средний чек на такси, как и вчера вечером, выше на 20%. В районах с затрудненным движением поездки значительно дольше, чем обычно», — рассказали в сервисе.

