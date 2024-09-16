В Москве самокатчика оштрафовали на крупную сумму за езду вдвоем

«МТС Юрент» оштрафовал на 100 тысяч рублей за езду вдвоем на самокате в Москве

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» оштрафовал клиента за езду вдвоем на одном самокате. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сервис кикшеринга „МТС Юрент“ списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту», — передало агентство заявление пресс-службы компании.

В сервисе отметили, что поддерживают инициативу столичного департамента транспорта, поэтому увеличили штраф за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

Данные о нарушении «МТС Юрент» получил от консультанта безопасности. Потом установили аккаунт пользователя и выписали ему штраф.

Ранее похожая ситуация случилась с другим самокатчиком. Сервис «Яндекс Go» оштрафовал клиента за передачу транспорта несовершеннолетнему. Данные о случившемся передал очевидец, сфотографировавший трех подростков во время поездки.