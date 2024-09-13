«Яндекс Go» оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

Сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе сервиса.

В службу поддержки обратился очевидец, который сфотографировал трех подростков во время поездки. Специалисты «Яндекс Go» отследили владельца аккаунта по номеру на самокате и времени фото.

После этого пользователю выписали первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Такую сумму выставили на аккаунт, с которого производилась аренда.

В пресс-службе напомнили, что с 1 сентября в «Яндекс Go» начал действовать повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними. По правилам сервиса, на самокате можно ездить только с 18 лет.

В июле в Санкт-Петербурге запустили так называемые скауты-штраферы, которые контролируют соблюдение правил использования электросамокатов. Ранее такая инициатива появилась в Москве.