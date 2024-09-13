«Яндекс Go» оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей
«Яндекс Go» впервые оштрафовал пользователя за передачу самоката детям
Сервис «Яндекс Go» впервые выписал штраф пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе сервиса.
В службу поддержки обратился очевидец, который сфотографировал трех подростков во время поездки. Специалисты «Яндекс Go» отследили владельца аккаунта по номеру на самокате и времени фото.
После этого пользователю выписали первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Такую сумму выставили на аккаунт, с которого производилась аренда.
В пресс-службе напомнили, что с 1 сентября в «Яндекс Go» начал действовать повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними. По правилам сервиса, на самокате можно ездить только с 18 лет.
В июле в Санкт-Петербурге запустили так называемые скауты-штраферы, которые контролируют соблюдение правил использования электросамокатов. Ранее такая инициатива появилась в Москве.