«Еще очень и очень рано». Москвичам объяснили, когда можно переобуть авто

Синоптик Леус: менять шины на авто можно не раньше начала апреля

Еще очень рано менять автомобильные шины с зимних на летние, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале . Он рассказал, когда москвичам можно будет «переобуть» машину.

Прогноз погоды обещает отрицательные температуры ночью в Москве — от нуля до -5 градусов минимум до конца текущей недели.

«Так что думать о замене автомобильных шин с зимних на летние еще очень и очень рано, как минимум не ранее первой декады апреля», — посоветовал синоптик.

В Москве и Подмосковье ночью 17 марта ударили заморозки. На метеостанции ВДНХ зафиксировали -2,4 градуса, на других станциях температура варьировалась от +1,8 до -5,8. В Подмосковье — от 1,5 до -6,1 градуса.