В Москве прошли рейды по выявлению незаконной миграции
Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели в Москве рейды по выявлению и пресечению незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
«С целью выявления каналов незаконной миграции обследованы хостелы и молельные дома», — добавили в ведомстве.
Более 500 иностранцев доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и на предмет возможных правонарушений. За несоблюдение правил въезда и режима пребывания в России привлекли к административной ответственности и выдворили более 30 иностранцев.
«Кроме того, установлен один иностранный гражданин, который находился в федеральном розыске», — сообщили в СК.
Ранее рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Балашихе.