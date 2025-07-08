В Москве прошли рейды по выявлению незаконной миграции

Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели в Москве рейды по выявлению и пресечению незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК .

«С целью выявления каналов незаконной миграции обследованы хостелы и молельные дома», — добавили в ведомстве.

Более 500 иностранцев доставили в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства и на предмет возможных правонарушений. За несоблюдение правил въезда и режима пребывания в России привлекли к административной ответственности и выдворили более 30 иностранцев.

«Кроме того, установлен один иностранный гражданин, который находился в федеральном розыске», — сообщили в СК.

Ранее рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Балашихе.