В Москве прошла церемония прощания с Арменом Саркисяном

На Троекуровском кладбище в Москве простились с главой Федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Траурное мероприятие посетили родственники погибшего, друзья и сослуживцы из батальона «АрБат». На церемонию пришли около тысячи человек. Меры безопасности у кладбища усилили.

«О нем можно сказать только положительное. Для страны он сделал как никто другой: начиная с поддержки детских социальных центров в Горловке и заканчивая защитой границ нашей Российской Федерации, нашего Отечества», — заявил командир батальона «АрБат» Айк Гаспарян.

Он напомнил, что Саркисян защищал Донбасс с 2014 года. Основанный им батальон сейчас сражается за Курскую область.

Саркисяна похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище. Поминальный обед состоится после траурных процедур.