В Москве прошла конференция «Назад в будущее»

В российской столице в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений прошла конференция «Назад в будущее». Ключевой темой стало осмысление путей реализации национальных целей развития России через обращение к ее тысячелетнему духовному и историческому опыту.

Мероприятие, организованное общественным движением «Сорок Сороков», объединило более 60 ведущих спикеров и 1000 участников — представителей духовенства, государства, спорта, культуры и экспертного сообщества. «Первая конференция „Назад в будущее“ — это начало большого пути. Сейчас Россия начинает нащупывать тот образ будущего, который позволил бы ей утвердиться, как государству-цивилизации — центру одного из полюсов многополярного мира», — сказал координатор-основатель «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Фото: пресс-служба общероссийского общественного движения «Сорок Сороков»

Он отметил, что богоцентричность является фундаментом самобытности России, а демография, нравственность, суверенитет и международное позиционирование напрямую коррелируют с возрождением тысячелетних традиционных духовно-нравственных ценностей. На пленарном заседании «Формирование будущего на основе тысячелетних духовно-нравственных ценностей» также выступили зампред Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, деятель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, архиепископ Никанор и протоиерей Димитрий Василенков.

Филимонов рассказал о результатах работы в регионе и о запуске программы «Семья — оплот Русского Севера». Благодаря комплексу мер удалось увеличить рождение первых детей. «Занимаемся профилактикой абортов и наблюдаем очевидные результаты. Мы закрыли или перепрофилировали все 610 алкомаркетов, ликвидируем „наливайки“ и точки продажи вейпов. Работа продолжается», — отметил он.